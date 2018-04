Non c'è solo il sogno scudetto che si complica terribilmente. In casa Napoli adesso c'è il problema dei rinnovi più delicati: non solo quello di Maurizio Sarri, aspettando Zielinski e Hysaj una priorità assoluta per Aurelio De Laurentiis è chiarire la posizione contrattuale di Dries Mertens. Perché da mesi si sta provando a trovare la quadratura giusta per ristrutturare l'accordo con l'attaccante belga, senza soluzione definitiva; intanto Dries non segna più, fa fatica e pensa realmente alle opportunità che il mercato potrà offrire.



PROBLEMA CLAUSOLA - Il problema è l'attuale clausola da 28 milioni totali (premio di formazione compreso) presente nel contratto di Mertens. Chiunque all'estero voglia portarlo via al Napoli deve solo sborsare quella cifra: De Laurentiis vuole alzarla nettamente o rimuoverla, per farlo serve sforare abbondantemente il muro dei 4 milioni di ingaggio e convincere l'entourage di Dries. Lavori in corso su questo fronte, ma non è facile trovare la soluzione ideale su queste condizioni economiche. E le offerte presto arriveranno; ecco perché Mertens vuole aspettare prima di arrivare al rinnovo, il Napoli invece ha fretta e vuole blindarlo prima possibile. Facile? Tutt'altro, ancor meno se non arrivasse lo scudetto. Il mese di maggio sarà determinante. E la clausola di Mertens è un problema in più...