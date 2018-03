Stavolta ilnon può sbagliare,vuole fare le cose per bene, non vuole rischiare nulla: lo scorso mercato di gennaio lo ha scottato, a giugno non si farà trovare impreparato. Prima necessità: blindarecon un nuovo contratto, subito dopo accontentare le richieste del tecnico puntellando la rosa, arricchendola dove è più scoperta con profili giovani, ad alto potenziale, ma già pronti ad entrare a far parte dell'orchestra azzurra. I terzini nelle trame di gioco del tecnico toscano hanno un ruolo chiave, e li' il Napoli sta già lavorando per la prossima estate: il contratto di, in rosa dal lontano 2008, a fine stagione scadrà, e con ogni probabilità non verrà rinnovato. Per la difesa il nome più caldo al momento è quello diIl dsha stretto il cerchio su Jeremy. Esploso nell’ultimo Europeo under 21, nel quale ha trionfato con la Germania,. Un vero e proprio affare per i gialloneri:. Bravo nel palleggio e nel dialogare con i compagni (82,4% percentuale di passaggi riusciti, 13 occasioni create in stagione in Bundes),. Finora ha collezionato 16 presenze in campionato, condite da 1 gol e 2 assist, nonostante qualche acciacco di troppo, che lo tiene fuori da metà febbraio. Giovane, ma comunque con un’esperienza non male: dopo 3 stagioni all’Hoffenheim, quest’anno ha assaporato anche la magica atmosfera della Champions League, pur finita male per i suoi.Con, vecchio pupillo azzurro, vicinissimo alla, le alternative possibili rimangono Alejandro, terzino del, e Sime, ex Sassuolo in forza all’. Il mancino spagnolo è una possibilità concreta, ma ha addosso gli occhi di diverse squadre in giro per l’Europa. Per il croato invece la situazione è in fase di stallo: Simeone non vorrebbe privarsene e difficilmente, se come sembra il tecnico argentino rimarrà nella capitale iberica, le cose cambieranno.@andreasereni90