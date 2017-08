Sirene spagnole per Leonardo Pavoletti. L'Alaves ha offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro per l'attaccante del Napoli, richiesto anche in Italia. Dove, oltre a Udinese e Benevento, interessa pure alla Spal in caso di addio di Antenucci, richiesto dall'Empoli.