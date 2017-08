Colpo di scena di mercato in casa Napoli. Dal PSG è arrivata una offerta di 7 milioni di euro per Pepe Reina; al portiere spagnolo i francesi offrono un ingaggio da 3.5 milioni a stagione, come riporta Sky Sport. Reina ha un solo anno di contratto con il Napoli e l'accordo per il rinnovo non è mai stato trovato, tanto che il club azzurro cerca da tempo un portiere che possa prenderne il posto in futuro. Il PSG a sua volta cerca un portiere e l'offerta presentata a Reina è molto importante e può cambiare le carte in tavola in casa Napoli.