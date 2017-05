Operazioni rinnovi in casa Napoli, i migliori giocatori della rosa saranno blindati da De Laurentiis. Il primo è stato Lorenzo Insigne, adesso tocca a Dries Mertens. Più intricate le situazioni legate ai due terzini Faouzi Ghoulam e Ivan Strinic, entrambi in scadenza nel 2018.



Secondo quanto appreso da calciomercato.com al Wyscout Forum di Torino, il club azzurro ha già contattato gli agenti del terzino croato per una proposta di rinnovo del contratto. Ipotesi per il momento non presa in considerazione: Strinic si trova bene a Napoli e nel Napoli, ma è abbastanza stanco di giocare così poco. Ad un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia, vuole capire quelle che saranno le intenzioni di tecnico e società sul mercato.



Se non dovesse arrivare l'accordo in estate, Strinic sarebbe libero di trovare un accordo con qualsiasi club a parametro zero già dal prossimo mese di febbraio. Le pretendenti non mancano, specie in Premier League dove l'Everton spinge forte così come il Wolfsburg in Bundesliga. Le ultime raccontano anche di una possibile permanenza in Italia ma con un cambio di maglia, ci sono stati sondaggi da diverse società. Strinic come Ghoulam, la strada è in salita per il Napoli.