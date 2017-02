Il Napoli si prepara ai sei giorni più intensi e probabilmente più belli della stagione: oggi al San Paolo sfida con il Genoa e poi mercoledì primo atto degli ottavi di Champions a Madrid con il Real. Una sequenza ravvicinata importante per il campionato e fondamentale per la coppa che gli azzurri vivranno con il sostegno del popolo: oggi al San Paolo saranno in 40mila, mentre tra lunedì e mercoledì saranno 10mila i tifosi del Napoli a sbarcare a Madrid. Un'onda azzurra da cinquantamila persone (in sei giorni).