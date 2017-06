Rimane un rebus la situazione del portiere del Napoli Pepe Reina. E' atteso nelle prossime ore il rientro dagli Stati Uniti del presidente De Laurentiis, che offrirà nuovamente il rinnovo di contratto all'estremo difensore spagnolo. Su Il Mattino arrivano nuove dichiarazioni, tutt'altro che di apertura, del suo agente Manuel Garcia Quilon: "Non abbiamo offerte di altri club, noi pensiamo solo al Napoli con cui stiamo in contatto ogni giorno. Ci aspettiamo a breve delle novità". La proposta del Napoli è di un altro anno di contratto rispetto all'attuale scadenza fissata per giugno 2018, mentre Reina si aspettava almeno un biennale e dovrà soprattutto ricostruire un rapporto tutt'altro che idilliaco con De Laurentiis.



IPOTESI PERIN - Dopo l'ipotesi Neto, mai decollata anche per il no del portiere della Juventus a fare da vice dello spagnolo per una stagione, e quella che porta al gioiellino dell'Udinese Alex Meret, secondo Sportitalia può tornare d'attualista la pista che conduce al numero uno del Genoa Mattia Perin. Già sondato dal Milan per l'eventuale sostituzione di Donnarumma, il giocatore rossoblù ha interrotto la trattativa quando ha capito che i rossoneri conservano la speranza di mantenere il proprio portiere. Ecco dunque rispuntare l'interesse del Napoli, conscio che Preziosi non si priverà del suo giocatore per meno di 15 milioni di euro e che permangono ancora dei dubbi sulla data del suo rientro dopo il secondo grave infortunio subito al ginocchio. La prima scelta del Napoli rimane la permanenza di Reina e le prossime ore saranno decisive, in un senso o nell'altro.