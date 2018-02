L'autore del gol del momentaneo vantaggio, Adam Ounas, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida tra Napoli e RB Lipsia: "È mancata la finalizzazione e anche sui loro attacchi eravamo sempre in ritardo. È stato più difficile per quelli che hanno avuto poco spazio finora? Difficile fisicamente, ma dal punto di vista tecnico siamo noi che giochiamo e tocca a noi far vedere al Mister che possiamo giocare anche un po’. È stato complicato con sei cambi, perché noi giochiamo poco e fisicamente è dura. Sono felice per il primo gol ma abbiamo perso e per me il gol non è importante. Miglior modo per ricominciare? Spero di vincere domenica".