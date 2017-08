Il 2-0 segnato dal Napoli con Jorginho su rigore contro il Nizza ha dato entusiasmo al San Paolo nel playoff di andata di Champions League. L'intero stadio, gremito per l'occasione, è esploso nell'esultanza lanciando subito dopo il coro "chi non salta juventino è". Un messaggio chiaro per quelli che saranno, in questa stagione, i principali rivali della squadra di Sarri.