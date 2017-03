Leonardo Pavoletti, reduce da una prestazione con il Crotone accolta in maniera non proprio entusiastica dalla critica, ha pubblicato a mezzo Facebook un'immagine simbolica e probabilmente non casuale: lui che festeggia un gol insieme con Insigne e Jorginho. "Orgoglioso di far parte di un gruppo straordinario", il messaggio in calce alla foto. Anche De Laurentiis, ieri, ha predicato pazienza nei confronti di Pavoletti, mentre Sarri s'è detto soddisfatto.