A meno di novità dell’ultimo momento, il nuovo attaccante del Napoli sarà Pavoletti. Ormai è cosa certa che il puntero lascerà il Genoa per vestire la maglia azzurra. Sia Juric che Preziosi lo hanno praticamente salutato al termine della partita vinta l’altro giorno contro la Fiorentina. Il ragazzo per il momento è fermo per un problema al ginocchio. Che sta risolvendo velocemente per essere pronto il prima possibile agli ordini di Sarri. Prima dell’ufficialità serviranno le visite mediche, che si terranno subito dopo Natale.

Non ci dovrebbero essere, comunque, problemi per l’ok anche se De Laurentiis vuole solo delle certezze. Pavoletti, comunque, ha già scelto il numero di maglia. Dovrebbe essere il 9 di Gonzalo Higuaìn che il presidente aveva lasciato libero visto che Milik aveva deciso di prendere il 99. La voglia di poter subito dare il proprio contributo ai colori azzurri è tanta. Pavoletti sa che con Sarri potrà segnare tanto e soprattutto provare l’emozione di affrontare il Real Madrid prima al Santiago Bernabeu e poi al San Paolo per una doppia sfida che vale l’accesso ai quarti della competizione Uefa.