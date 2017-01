Diego Armando Maradona torna a casa. Il Pibe de oro è a Roma già da qualche giorno ed atteso già oggi a Napoli, dove lunedì sera parteciperà allo spettacolo 'Tre volte 10' con Alessandro Siani sul palco del teatro San Carlo. Nel frattempo l'argentino alloggerà sul lungomare all'hotel Vesuvio, dove è di casa il presidente Aurelio De Laurentiis. Al momento non è prevista una presenza di Maradona per la partita di domenica pomeriggio allo stadio San Paolo contro il Pescara. Questa sera cena all'hotel Vesuvio, a base di tartufo ed escargot, a cura dello chef stellato Gennarino Esposito. Domenica ci sarà una blindatissima cena a buffet organizzata dal ristorante D'Angelo.



CITTADINANZA ONORARIA - Intanto il sindaco De Magistris ha annunciato che il 10 maggio organizzerà "una grande festa per l'anniversario dei 30 anni dal primo scudetto del Napoli" e che in quella occasione verrà conferita la cittadinanza onoraria a Maradona. Prima di allora, precisamente il 28 febbraio alle 11.30, verrà messa la parola fine sull'annosa querelle giudiziaria che vede il Pibe imputato per evasione fiscale. La Commissione tributaria regionale emetterà la sentenza sui ricorsi pendenti in merito alla vicenda sia da parte dei legali di Maradona sia da parte di Equitalia, ricorsi che sono stati accorpati ad ottobre scorso.