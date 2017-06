Il Napoli continua a sondare diversi profili per trovare rinforzi nel ruolo di esterno offensivo: Alex Berenguer dell'Osasuna continua ad essere il calciatore più attenzionato: ma, come riporta il Corriere dello Sport, c'è da superare la concorrenza dell'Athletic Bilbao. I baschi hanno già presentatao un'offerta ufficiale che, però, non corrisponde alla clausola di 9 milioni chiesta dall'Osasuna per cedere il calciatore. Ed è per questo che l'entourage del calciatore è ottimista su un rilancio del Napoli che possa superare l'offerta del Bilbao e portare il calciatore in azzurro. L’altro nome caldo in entrata è quello di Ounas del Bordeaux, ala destra che però usa preferibilmente il sinistro.