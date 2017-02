Con il Real Madrid dietro l'angolo, il Napoli questa sera al San Paolo è chiamato a sbrigare la pratica Genoa per mantenere vive le ambizioni in campionato. Pronostico schiacciatissimo sul segno 1, offerto dai quotisti Snai a un modesto 1,30. Il Genoa è in una crisi paurosa: solo due punti raccolti nelle ultime otto partite di campionato e classifica sempre più brutta (anche se la zona retrocessione è a distanza rassicurante, 11 punti). Un successo degli uomini di Juric è un'eventualità da 9,50; un pareggio, come quello strappato dal Palermo al San Paolo due settimane fa, vale 5,50.