La Roma può chiudere la stagione con almeno un trofeo in bacheca, per il Napoli invece si prevede una stagione da “zero tituli”. È il giudizio dei quotisti Snai che arriva subito dopo la scorsa giornata di campionato. Il Napoli, finito ko in casa contro l’Atalanta e a meno 12 dalla Juve, ha praticamente detto addio alle già minime chance da scudetto. Se ci si aggiunge che in semifinale di Coppa Italia è atteso dai bianconeri e che nel ritorno degli ottavi di Champions deve recuperare un 3-1 al Real Madrid, è più che comprensibile la quota a 1,20 su un’annata a secco di trionfi. Sale invece a 4,00 la possibilità che gli azzurri vincano almeno una competizione nella stagione 2016/2017.