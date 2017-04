Il secondo atto di Napoli-Juventus, in programma domani alle 20.45 al San Paolo e valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, porterà ancora un altro pienone: 50mila spettatori, secondo la Gazzetta dello Sport, proprio come in occasione della partita di campionato giocata domenica. Frutto della promozione indetta dal Napoli, che ha dato la possibilità agli abbonati e agli acquirenti del campionato di assicurarsi un biglietto per la Coppa a prezzi da discount. Gli occhi, anche in questo caso, sono puntati sul secondo ritorno in quattro giorni di Higuain.