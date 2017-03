Il Napoli si fionda sulle tracce di Mamadou Sakho: lo scrive The Sun. Il 27enne difensore francese attualmente gioca in prestito al Crystal Palace ma è di proprietà del Liverpool, dove non è riuscito a mettersi granché in luce: la stagione in corso, però, lo ha rilanciato, e così il club azzurro lo sta monitorando attentamente. Su Sakho c'è anche il Southampton.