Il Napoli ha avuto un contatto con il Sassuolo per arrivare a Maksimovic. Intanto Fali Ramadani ha avviato contatti anche con Germania ed Inghilterra per sistemare in prestito il difensore azzurro. Il Sassuolo ha bisogno di un difensore centrale per sostituire Cannavaro, che ha dato l'addio al calcio. Non c'è stata risposta dal Napoli, che secondo quanto riporta Radio Crc sta riflettendo sul da farsi.