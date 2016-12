Pavoletti arriva al Napoli per una cifra che si aggira intorno ai quindici milioni di euro. Più bonus naturalmente e si arriva intorno ai diciotto milioni. Una cifra giusta che può lievitare a favore di De Laurentiis essendo Pavoletti uno che sa segnare. E avendo Sarri come maestro potrebbe veramente esagerare. Comunque, il giocatore domani dovrebbe essere a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Si sono costruite tanti castelli attorno alle condizioni fisiche dell’attaccante. Che, invece, sta bene. Non ci sono problemi dal punto di fisico, e le visite dovrebbero andare bene perché il calciatore è guarito dal problema che aveva.



Si è parlato di un problema grave al ginocchio. Si è è sì infortunato ma adesso sta bene. Il Genoa ha preferito non farlo giocare per evitare che si potesse fare male. Pavoletti sarà a Roma, dunque, per tutti gli esami del caso. Poi andrà a Castelvolturno per cominciare a lavorare con Maurizio Sarri (ripresa fissata venerdì). Per quanto riguarda l’ufficialità definitiva si dovrà aspettare il 3 gennaio, data utile per depositare le firme sul contratto. Ma è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli.