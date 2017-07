Il Napoli, che in questa stagione ha lottato fino alla fine con la Roma per il secondo posto in campionato uscendo dall'Europa solo contro i campioni in carica del Real Madrid, vuole cercare di fare il definitivo salto di qualità. L'obiettivo della squadra di Sarri l'anno prossimo sarà quello di lottare con la Juventus per lo scudetto e cercare da subito di superare i preliminari di Champions League, che da anni sono un difficilissimo ostacolo per le squadre italiane.



MERCATO DI RISERVE - De Laurentiis, per adesso, non ha intenzione di regalare a Sarri un vero top player che possa aiutare la squadra a essere più competitiva oltre che esaltare l'intera piazza napoletana . Il presidente vuole puntare soprattutto su buone riserve per allungare la panchina, come il primo acquisto classe '96 franco-algerino Adam Ounas o il terzino sinistro della Roma Mario Rui cercando però di trattenere tutti i suoi big titolari.



COLPO IN DIFESA - L'allenatore del Napoli, dopo aver trovato la soluzione Mertens come finto centravanti anche la prossima stagione utilizzerà in attacco lo stesso piano tattico partendo dal suo 4-3-3 con il belga affiancato da Insigne e Callejon e con Milik pronto a spaccare le partite. Il problema degli azzurri però non è quello del gol visto che ha chiuso la scorsa stagione con il miglior attacco anche grazie alle reti dei centrocampisti. Le difficoltà infatti sono in difesa, con la coppia Koulibaly-Albiol e i terzini Hysaj e Ghoulam che non garantiscono sempre grande sicurezza e concentrazione davanti alla porta di Reina. Il Napoli quindi, se vuole cercare di raggiungere grandi risultati, dovrà per forza intervenire sul mercato rinforzando il pacchetto arretrato con giocatori di alto livello più pronti da subito rispetto ai vari Chiriches, Maksimovic e Tonelli. A patto che De Laurentiis si convinca a "tradire" la propria vocazione investendo cifre da top player.