Ulteriori conferme: Verdi dice no al Napoli, si ferma la trattativa con il Bologna.Passano le ore, ma al posto di rischiararsiLa notte di riflessione presa dal fantasista delnon sembra aver mutato le sensazioni della serata di ieri:cresce il pessimismo per un'operazione che potrebbe portare nelle casse dei rossoblù circa 25 milioni di euro bonus compresi.De Laurentiis però, a Milano con l'amministratore delegato Chiavelli, non vuole farsi trovare impreparato e ha studiato col ds Giuntoli il piano B: pronta l'accelerata per, contatti ben avviati con l'entourage del giocatore e con il, più defilato inveceche ilconsidera incedibile a gennaio. Complicata infine la pista: ilha aperto al prestito oneroso a 3 milioni, ma come riferito da Sky Sport ne chiede altri 25 per l'obbligo di riscatto al termine della stagione.