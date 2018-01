La Gazzetta dello Sport descrive lo stato della trattativa per Matteo Politano: "Un’altra giornata che non ha avuto colpi di scena se non una nuova offerta a rialzo del Napoli che sarebbe pronto a versare 20 milioni più 2 di bonus per assicurarsi il Politano. Cifra considerevole, che potrebbe non bastare perché Iachini ha comunque chiesto il sostituto prima di mollarlo. Dura però chiudere la trattativa".



Il Napoli ci prova fino all'ultimo per Politano del Sassuolo, che intanto prende Babacar dalla Fiorentina in cambio di Falcinelli e valuta i giovani Pinamonti (Inter) e Bergqvist (Malmo). In alternativa per il ds Giuntoli c'è Klaassen dell'Everton, mentre slitta a luglio l'arrivo di Younes dall'Ajax.