Il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito alle possibili, future operazioni di mercato con il club azzurro: "Jankto? Non è in vendita: resterà a Udine. Diverso il discorso Meret: non credo che possa rientrare in uno scambio con Zapata, sono giocatori che viaggiano su binari paralleli. L'Udinese vorrebbe trattenere Duvan, possiamo anche allungare il prestito eventualmente, ma dipende più che altro dal Napoli. Magari dalla volontà di inserirlo o meno in qualche altra trattativa come pedina di scambio: vedremo".