Primo giorno di terapie per Milik a Castel Volturno in seguito all'intervento al ginocchio destro effettuato a Villa Stuart. Come si apprende dal sito ufficiale del Napoli, dopo il rientro di ieri al Centro Tecnico, dove è stato accolto con grande calore dal gruppo azzurro, Arek oggi ha iniziato il ciclo di terapie sotto la supervisione del medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Come da programma, Milik proseguirà la sua tabella di riabilitazione nei prossimi giorni usufruendo delle strutture di Castel Volturno.