Quella riservata a Higuain al San Paolo sarà un'accoglienza caldissima: non solo tanti fischi ma una rumorosissima pernacchia da parte di tutto lo stadio, questa la proposta di "O' Pernacchio ad Higuain direttamente dallo Stadio di Napoli", la pagina aperta su Facebook da un gruppo di tifosi partenopei che invitano ad accogliere così il Pipita, il 2 aprile prossimo, per il big match con la Juventus.



LA PROPOSTA - "Il 2 Aprile partecipa anche tu allo Stadio San Paolo di Napoli ad un Neapolitan Flash Mob con un grande Pernacchio alla Napoletana dedicato a Gonzalo Higuain, come spiega Eduardo De Filippo ne L'Oro di Napoli. Lasciate a casa ogni intento violento il popolo napoletano da popolo civile qual è risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali... Un grande singolo pernacchio sincronizzato da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perché la vita continua".