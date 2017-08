Incombe il pericolo Monaco su Faouzi Ghoulam: il Psg vuole Fabinho e - secondo quanto raccolto da Rai Sport - se dovesse concludersi l'affare in Francia, potrebbe arrivare una mega-offerta dal Monaco per Ghoulam. Il Napoli vuole il rinnovo, ma non si trovasse l'accordo e arrivasse la mega-offerta dalla Francia, il Napoli potrebbe fiondarsi su Grimaldo del Benfica.