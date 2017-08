Pepe Reina può andare al Paris Saint-Germain a meno di una settimana dalla chiusura del mercato. Come si muoverà il Napoli in caso di addio dello spagnolo?

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è tornato in auge il nome dell'argentino Geronimo Rulli della Real Sociedad, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni, ma non solo. Il Napoli ha chiesto all’Udinese di aspettare prima di cedere Karnezis.