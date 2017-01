Il Napoli avrebbe individuato un papabile acquisto per la prossima estate. A riferirlo è SpazioNapoli, il quale riferisce come i partenopei siano sulle tracce del terzino destro Lorenzo Venuti, classe '95, di proprietà della Fiorentina ma in fora attualmente al Benevento. Gli azzurri vorrebbero impostare la trattativa partire dalla fine della stagione in corso, ma sul giocatore, cercato anche dalla Lazio, ha l'ultima parola in capitolo la società viola.