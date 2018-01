Napoli al lavoro su Matteo Politano, ma potrebbe esserci un nuovo colpo di scena per il mercato degli azzurri: al ds Giuntoli infatti è stato proposto Davy Klassen, centrocampista in uscita dall'Everton. Nonostante la scorsa estate i Toffees abbiano investito 27 milioni di euro per strapparlo all'Ajax, l'olandese non ha avuto un grande impatto in Premier League: solo 4 presenze, poi tagliato sistematicamente fuori e mai convocato da Sam Allardyce.



SI', A UNA CONDIZIONE - Klaassen cerca dunque una nuova avventura per rilanciarsi dopo un prima parte di stagione deludente, il Napoli ci pensa: trequartista duttile, capace di adattarsi sulle fasce o da interno di centrocampo, potrebbe offrire più soluzioni al tecnico Sarri. L'eventuale arrivo dell'olandese però è subordinato alla situazione di Politano: se dovesse saltare la trattativa con il Sassuolo, allora Giuntoli lavorerebbe su altre piste e Klaassen è una di queste.