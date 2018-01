Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, parla a Radio Radio del Napoli di Sarri, ieri sera eliminato dall'Atalanta in Coppa Italia: "Penso che il Napoli abbia perso una grande occasione. Parliamo di una battuta d'arresto importante e sono tornati alla luce i problemi di rosa e dell'allenatore. Il segnale dato è molto negativo e vedremo se il mercato riuscirà a dare qualcosa in più. Serve qualcosa di diverso agli azzurri. Chiudo parlando dei portieri: ieri ho visto due grandi errori, anche di Sepe nell'occasione della rete di Gomez: l'estremo difensore a mio avviso doveva rimanere in piedi"