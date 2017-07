Il Napoli lavora anche e soprattutto sul mercato in uscita e tra i tesserati azzurri che vantano il maggior numero di richieste c'è il giovane Sebastiano Luperto, reduce da un'ottima stagione in Serie B alla Pro Vercelli nella quale si è dimostrato difensore di grande affidabilità malgrado fosse al suo primo campionato tra i professionisti. Il futuro del così ribattezzato Albiol di Lecce sarà senz'altro in cadetteria, da capire però con quale maglia. Sul giocatore infatti ci sono almeno quattro squadre tra Parma, Empoli, Carpi e Frosinone, l'ultima ad inserirsi. Il Napoli ha allestito negli ultimi anni canali preferenziali con Empoli e Carpi, ma il fascino di piazze ambiziose come Parma e Frosinone non possono lasciare indifferente il calciatore ed il suo entourage che vogliono scegliere con cura la prossima destinazione di un ragazzo che il Napoli continuerà a monitorare a distanza per valutarne poi un eventuale futuro inserimento in prima squadra. Sbilanciarsi oggi su quale pretendente avrà la meglio è difficile, anche se la pista Empoli, per tanti motivi, potrebbe essere quella più calda.