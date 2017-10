L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela le possibili novità di formazione in casa Napoli in vista della gara con il Sassuolo. Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri pronti quattro cambi rispetto alla squadra che ha battuto il Genoa: in difesa Christian Maggio sostituirà Elseid Hysaj, così come Raul Albiol si riprenderà il posto di Vlad Chiriches al centro. In mezzo al campo Allan e Jorginho partiranno dal primo minuto, con Piotr Zielinski ed Amadou Diawara in panca. In attacco, invece, tridente confermato.