"Una sola incognita: cosa farà Mertens se non dovesse riappacificarsi con la moglie Katrin Kerkhofs, partita da Napoli un mese fa?". E' questa la domanda che si pone Tuttosport in un servizio dedicato al rinnovo del contratto dell'attaccante belga con il Napoli. Sotto il profilo dello stipendio, infatti, non ci sarebbero grandi problematiche: per lui, infatti, è pronto un ingaggio di 3 milioni circa, più o meno raddoppiato. Il nodo del contratto di Mertens, in scadenza a giugno 2018, tiene banco in ogni modo.