Omar El Kaddouri è un nuovo giocatore dell'Empoli. Il Napoli ormai è passato e del suo passato parla il suo agente Mino Raiola, che non si risparmia quando parla del suo assistito a Radio Kiss Kiss: "Non siamo riusciti a metterci d'accordo col Napoli, stava andando in scadenza e c'è un rapporto privilegiato tra Napoli ed Empoli e ci hanno convinti con un progetto interessante. Omar ha giocato poco, non per le sue qualità, ma il colpevole è uno solo e si chiama Sarri. Non è mai stato chiaro con lui, poi 'se rinnovi, giochi', poi non l'ha messo in lista Champions ed il rapporto si era rotto. Callejon gioca sempre? Sì, ma l'importante è essere chiari. Se dici che sei forte e giochi, poi non lo fai giocare... Siamo contenti di esserci liberati da Sarri, non del Napoli".