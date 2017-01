Il Napoli gioca, vince ma il club non può dimenticare per questioni organizzative la sfida del 7 marzo al San Paolo con il Real Madrid. C’è stata una corsa all’acquisto che li ha fatti finire quasi tutti nel giro di poche ore. C’è stata, però, una prevendita per gli abbonati che finisce oggi alle 12. Contestualmente c’è la possibilità di acquistare i ticket di tutti i settori che sono rimasti. Ci sarà tempo fino a mercoledì e naturalmente fino ad esaurimento scorte. Oggi, domani e dopodomani la vendita sarà consentita esclusivamente sul web, attraverso il portale www.listicket.com ai titolari di tessera del tifoso “Club Azzurro Card”, delle tessere Fidelity Card “Fan - Away” e “Fan Stadium” con caricamento del titolo di accesso in modalità digitale, direttamente sulla tessera.

Il Napoli ha deciso che fino al 31 gennaio ci saranno dei prezzi, dal primo febbraio in poi i costi aumenteranno abbondantemente. De Laurentiis, infatti, vuole chiudere tutti i conti molto prima per non arrivare a pochi giorni dall’incontro con il Real Madrid allo stadio San Paolo. Questi i prezzi fino al 31 gennaio: Tribuna Posillipo 190 euro, Tribuna Nisida 150 euro, Distinti 100 euro, Tribuna Family 80 euro, Curve 50 euro, Tribuna Family ridotto: 40 euro. Questi i prezzi dal primo febbraio: Tribuna Posillipo 250 euro, Tribuna Nisida 190 euro, Distinti Euro 130 euro, Tribuna Family 120 euro, Curve 70 euro, Tribuna family ridotto 60 euro.