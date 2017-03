Napoli-Real Madrid 1-3





NAPOLI



Reina 6: primi 45' sonnecchianti, turbati solo dal palo di Ronaldo. Incolpevole sui gol di Ramos.



Hysaj 6: argina bene Cristiano Ronaldo, sacrificando la fase di spinta.



Albiol 6: impeccabile per un tempo, si fa sovrastare da Ramos sul gol del pareggio e alla lunga accusa qualche difficoltà.



Koulibaly 6: qualche incertezza in più rispetto al compagno di reparto, si veda l'azione del palo di Ronaldo, complessivamente prestazione sufficiente.



Ghoulam 5,5: gli unici fastidi per il Napoli nella prima frazione arrivano dalla sua parte, Bale entra con troppa facilità. Mai presente in fase di spinta.



Allan 6: titolare a sorpresa regala un primo tempo ad altissima intensità, distratto in avvio di secondo tempo si fa prendere dal nervosismo dopo il pareggio del Real (dal 56' Rog 5,5: entra in un momento complicato della partita, prova a mettersi in luce).



Diawara 5,5: primo tempo ordinato, nella ripresa si fa sovrastare dal palleggio di Modric e Kroos e chiude con un brutto intervento sul tedesco.



Hamsik 6,5: primo tempo magistrale, impreziosito dall'assist di prima che innesca Mertens per il momentaneo vantaggio. Prova anche un paio di conclusioni ben respinte da Navas, nella ripresa è uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca (dal 75' Zielinski sv).



Callejon 5,5: impalpabile anche quando chiamato in causa dai compagni, mai incisivo nelle due fasi.



Mertens 7: se il Napoli gioca un primo tempo maiuscolo grande merito va al folletto con la 14 sulle spalle. Ogni pallone che tocca è prezioso: un gol, un palo e difesa avversaria perennemente in apprensione e costretta a lasciare spazi vuoti per gli altri giocatori azzurri. Meriterebbe di più, il risultato finale non lo premia.



Insigne 6: ispirato in avvio, prova a beffare nuovamente Navas dalla distanza come all'andata, ma questa volta il portiere del Real è attento a deviare in angolo. Qualche spunto a preoccupare Carvajal, che alla lunga prende le misure e lo argina (dal 70' Milik 5: entra per dare profondità, missione fallita).



All. Sarri 6,5: c'è poco o nulla da rimproverare alla sua squadra. Per un tempo abbondante il Napoli mette sotto il Real Madrid e macina conclusioni su conclusioni, questo il copione progettato alla vigilia e rispettato alla lettera per provare a ribaltare il risultato dell'andata. Il gol di Mertens è il giusto premio alla supremazia esibita e lascia pensare che possa esserci margine per il capolavoro, la doppietta di Ramos è l'episodio imprevisto e imprevedibile che taglia le gambe. Il Napoli esce comunque a testa alta da questa Champions League, e il pubblico del San Paolo lo sottolinea giustamente con un applauso lungo dall'inizio alla fine della partita.





REAL MADRID



Keylor Navas 5,5: non è mai sicuro, soprattutto nelle uscite basse. Il Real Madrid merita un altro portiere



Carvajal 5,5: si propone poco e in difesa non è impeccabile, ha vissuto serate migliori



Pepe 5,5: soffre la velocità degli avanti partenopei.



Ramos 8: semplicemente un mostro, e non solo per i gol realizzati. Probabilmente il miglior difensore al mondo, in questo momento.



Marcelo 5,5: scivola e sbuffa, non è il solito pendolino



Modric 6: si propone raramente, ma i piedi sono di velluto e si vede ogni volta che tocca la palla. Direttore di regia anche nelle serate più buie (dall'80 Isco s.v.).



Casemiro 5,5: dopo il jolly dell'andata, oggi torna il solito onesto mestierante.



Kroos 5,5: impreciso come raramente lo si è visto, non spicca per lucidità.



Bale 5: uno splendido stop che ricorda perché è uno dei migliori giocatori del mondo e poco altro, si vede che è indietro di condizioni. Rimandato, ma la sua squadra non ne risente (dal 68' Lucas Vazquez 6,5: un ottimo dodicesimo uomo, per corsa e imprevedibilità).



Benzema 5: non si vede mai, e le poche volte che si vede ruba tempo e spazio ai compagni. Sembra la controfigura di sè stesso (dal 77' Morata 6,5: entra e segna, grande killer instict. Poteva risparmiarsi il gesto verso il pubblico).



Ronaldo 6: non la sua miglior serata, ma quando prende palla sono sempre brividi.





Zidane 5,5: il primo tempo dimostra che la partita non è stata preparata al meglio. Basterà, andando avanti nella competizione?