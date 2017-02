Sarà difficile, ma non impossibile: il Napoli esce provato dalla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. Gli azzurri hanno perso per 3-1 l’andata degli ottavi di Champions League e nella gara di ritorno, in calendario il 7 marzo, una semplice vittoria potrebbe non bastare per andare ai quarti. I bookmaker non escludono che il Napoli possa superare i Blancos al San Paolo: l’«1», fa sapere Agipronews, è piazzato a 2,90 su Microgame, contro il 2,35 sulla vittoria spagnola, ma il risultato buono per andare al prossimo turno ha una quota decisamente più alta: si gioca a 20,00 il 2-0 a favore del Napoli, primo risultato utile alla squadra di Sarri per la qualificazione.