Il Napoli potrebbe cambiare tutto il reparto dei portieri per la prossima stagione. Reina è vicino a lasciare la maglia azzurra e con lui potrebbero partire anche Sepe e Rafael, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il portiere titolare spagnolo non ha ancora trovato l'intesa con la società per il suo rinnovo di contratto e i due portieri di riserva non vorrebbero passare un altro anno in panchina, visto che questa stagione hanno giocato solo una partita a testa. Tutti e tre i portieri quindi sono sul mercato e il Napoli è alla ricerca disperata dei loro sostituti con in vantaggio Diego Alves e Leno.