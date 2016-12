Alla fine Manolo Gabbiadini riesce a recuperare per la Fiorentina. Martedì l’attaccante del Napoli ha avuto la febbre e quindi ha rischiato di non partire per Firenze. Invece le sue condizioni sono migliorate. Sarri, forse anche per non complicare ulteriormente la sua situazione, ha deciso di coinvolgerlo per la trasferta. Gabbiadini è finito di nuovo fuori dai titolari, anche grazie all'esplosione di Mertens, e a gennaio probabilmente andrà via. Ieri a Castelvolturno la squadra ha svolto attivazione con ostacoli bassi in avvio e successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Koulibaly e Milik, intanto, proseguono nella loro tabella di riabilitazione. Quindi oggi allenamento di pomeriggio e partenza per Firenze. Stavolta non c'è sta la conferenza stampa di Sarri così come era successo alla vigilia della sfida contro il Toro. Il tecnico saluterà tutti dopo il match del Franchi.