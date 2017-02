Pepe Reina ha già battuto il Real Madrid in Champions. Anzi, come scrive il Corriere dello Sport, lo ha eliminato proprio agli ottavi ai tempi del Liverpool. Il portiere azzurro, all'epoca, difendeva la porta dei Reds di Benitez, e in quella squadra c'era anche Dossena, altro ex del Napoli. La sfida in questione risale al 2009: doppia vittoria inglese, 1-0 al Bernabeu e 4-0 ad Anfield, e adios Real. Con i Galacticos giocavano anche Fabio Cannavaro e Higuain, e di quel Madrid oggi i reduci sono Sergio Ramos, Marcelo e Pepe.