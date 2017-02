Diminuisce l'attesa e l'atmosfera si fa sempre più calda, Real Madrid-Napoli è la partita che tutti i tifosi azzurri aspettano. Proprio di loro, oltre che del passato e di Higuain, ha parlato a Radio Onda Cero Pepe Reina: "Mi trovo molto bene a Napoli, la mia famiglia e io ci siamo ambientati molto bene: la gente è molto passionale, il calcio è come una religione. È vero, verranno almeno 10 mila tifosi del Napoli a Madrid, sentiamo molto il loro supporto".



PRECENDENTE - "Da avversario posso dire che il Bernabeu è uno stadio che impone rispetto. A tutti i calciatori piace giocare in questi tipo di stadi, e a me personalmente, quando ho giocato lì, non è mai andata male. L'aggressione del tifoso al Bernabeu durante Real Madrid-Barcellona del 2001? Fu un incidente isolato: un signore, che sicuramente ebbe una brutta giornata a casa, si sfogò contro di me, niente di più. La gente del Real Madrid è sempre stata corretta con me. Allora accettai le scuse di quel tifoso".



HIGUAIN - "Siamo una squadra molto offensiva, è la nostra filosofia e penso che sia per questo che il Napoli stia andando bene. Dobbiamo continuare così ed essere fedeli alla nostra idea di calcio contro qualsiasi avversario. Higuain? È stato un giocatore straordinario, capace di vincere le partite da solo, ma con la sua cessione abbiamo potuto completare la squadra: adesso abbiamo una rosa più ampia e siamo più competitivi".