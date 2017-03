Dopo il 3-0 del Napoli sul Crotone, Pepe Reina ha parlato a Premium Sport: "Importante reagire dopo la sconfitta col Real Madrid, anche se abbiamo giocato bene. Siamo usciti a testa alta, ma siamo arrabbiati e vogliamo fare bene in campionato e in Coppa Italia. È stata una vittoria comoda, abbiamo giocato bene soprattutto in difesa. Complimenti alla squadra per il successo e il clean sheet, la squadra si è ritrovata. Champions? Ovvio che vogliamo giocarla, è bello essere parte di quelle grandi squadre. Il nostro obiettivo è questo, mancano dieci partite. Empoli? Non è facile quando si va in Nazionale, ma pensiamo a questa partita e poi alla bolgia delle gare con la Juventus, contro cui vogliamo far bene".