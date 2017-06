Reina-Napoli, non c'è margine per trattare. Secondo quanto riportato a Sky nel corso della trasmissione Calciomercato l'originale il portiere spagnolo Pepe Reina sarebbe sempre più vicino a dare il suo addio al club azzurro, in cui ha giocato le ultime due stagione e tre delle ultime quattro. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe giudicato eccessiva la richiesta dell'agente del calciatore nell'incontro di settimana scorsa: Reina non solo ha chiesto un adeguamento importante del suo contratto, ma ha richiesto che lo stesso gli venisse prolungato per addirittura 3 anni. Impensabile, per le politiche societarie del Napoli, acconsentire a questa richiesta del portiere classe '82. Sempre secondo Sky, il presidente De Laurentiis avrebbe interpretato questa richiesta come una provocazione, volta ad arrivare ad una rottura totale. Per Reina, a questo punto, si profila un ritorno in Premier League con il Newcastle in prima fila.

IL SOSTITUTO - Sfumato Szczesny, il Napoli valuta Neto, in uscita dalla Juventus e strizza l'occhio a Leno, del Bayer Leverkusen. Sarri avrebbe già fatto sapere di preferire il primo nome, soprattutto perché ha già padronanza con la lingua italiana. L'ex viola, a questo punto, è il nome più caldo per difendere i pali del Napoli nella prossima stagione.