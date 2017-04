Il Napoli non rinnoverà il contratto a Pepe Reina, in scadenza nel 2018: lo racconta la Gazzetta dello Sport. Alla base, il rendimento alterno di questa stagione e una reattività perduta a causa dei problemi muscolari che hanno tormentato il portiere spagnolo in questa stagione. Per questo motivo, si cerca un sostituto: il primo nome è quello di Szczesny, che la Roma non riscatterà dall'Arsenal versando i 10 milioni di euro richiesti dai Gunners.