Geronimo Rulli ha bruciato la concorrenza nella lista che il Napoli ha stilato per individuare il portiere del futuro. Secondo quanto rivelato quest'oggi da Radio Crc, non è da escludere l'ipotesi che nell'operazione con il Manchester City, che ha un diritto di riscatto su Rulli dalla Real Sociedad sino al 2018, venga inserito anche Pepe Reina. Chissà che non sia lui a non voler rinnovare col Napoli e non viceversa, forte delle lusinghe ancora una volta di Pep Guardiola: lui che nel 2014 lo aveva portato al Bayern in occasione del primo addio, poi arrivederci, che il portiere spagnolo aveva rivolto al Napoli.