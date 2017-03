Pepe Reina è fuori pericolo muscolare: l'infortunio al polpaccio destro rimediato in allenamento con la Spagna non è più un problema e il portiere azzurro può già considerarsi parte integrante della doppia sfida con la Juve (in programma domenica in campionato e mercoledì 5 aprile in Coppa Italia). Nonostante Sarri abbia concesso due giorni liberi alla squadra, oggi Reina ha continuato a seguire la propria tabella fatta di terapie e lavoro differenziato, così come Tonelli, affetto dalla pubalgia. Domani, nel frattempo, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno ci saranno anche i primi reduci delle Nazionali: Hamsik, Zielinski, Milik, Maksimovic e Chiriches.