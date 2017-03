Pepe Reina semina ottimismo in vista della doppia partita con la Juve. Il portiere azzurro, reduce da un problema muscolare rimediato in ritiro con la Spagna, sta provando a smaltire più in fretta possibile l'infortunio, così da mettersi a disposizione di Sarri già domenica. "Come sto?", ha detto entrando negli spogliatoi prima della seduta del mattino ai microfoni Kiss Kiss Napoli. "Sto, sto...". Un segnale positivo in questa lunga vigilia.