Pepe Reina tornerà oggi a Napoli direttamente dalla Spagna. Il portiere azzurro, fermo da martedì per un affaticamento al polpaccio della gamba destra, secondo il Corriere dello Sport sarà visitato anche dallo staff medico del dottor De Nicola dopo i controlli effettuati a Madrid: la relazione del medico spagnolo, Juan José Garcia Copa è confortante, ma prima di scongiurare definitivamente il pericolo di perderlo in vista delle due partite con la Juve, in programma il 2 aprile in campionato e il 5 aprile in Coppa Italia, bisogna approfondire le sue condizioni. L'allarme non è cessato del tutto.