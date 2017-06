Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere Dello Sport, il Napoli avrebbe rispedito al mittente l'offerta del Galatasaray per il difensore Vlad Chiriches. La proposta di due milioni e mezzo per il 28enne capitano della nazionale rumena non sembra soddisfare il presidente De Laurentiis che inoltre, aggiunge il Corsport, ha intenzione di confermare l'intero organico per la prossima stagione.



Chiriches, 16 presenze condite da 2 reti in stagione, era costato circa 6 milioni nell'estate del 2015, quando il Napoli, prelevandolo dal Tottenham, ne aveva fatto il primo rinforzo per la difesa dell'era Sarri.