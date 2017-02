Il Napoli conferma di essere ai primi posti per il minor numero di infortuni anche in Europa. E’ il risultato di uno studio diffuso recentemente dall’Uefa, coordinato dal professor Jan Ekstrand dell’Universita’ svedese di Linkoping (ex vicepresidente del comitato medico dell’organizzazione europea del calcio). La ricerca mette a confronto 35 prestigiosi club internazionali - tra cui anche Milan, Juve, Roma, Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Psg, Atletico Madrid e Porto -, e il Napoli è risultato tra i top del settore. Lo staff medico azzurro è diretto dal dottor De Nicola; insieme con lui i dottori Canonico e D'Andrea e un equipe di cinque fisioterapisti. Grandi risultati anche in termine di recuperi: Milik, che a ottobre rimediò la rottura del crociato del ginocchio sinistro con interessamento del menisco, è stato restituito a Sarri in 94 giorni.